Dżihad Butleriański w serialu Diuna:: Proroctwo. Mamy zdjęcia

Diuna: Proroctwo ma pokazać na ekranie coś, czego w żadnej produkcji opartej na książkach Franka Herberta do tej pory nie widzieliśmy. Zobaczymy tzw. Dżihad Butheriański, czyli słynną wojnę przeciwko maszynom. Entertainment Weekly opublikowało szczegóły oraz zdjęcia ze scen z tym związanych.

Diuna: Proroctwo – Dżihad Butheriański

Do tej pory Dżihad Butheriański nie był nawet wspomniany w filmowych adaptacjach książek. Ta wojna w książkach doprowadziła do zniszczenia maszyn i prawdziwych komputerów. Mamy zobaczyć sceny z tego konfliktu w premierowym odcinku serialu. Sama fabuła rozgrywa się po zakończeniu Dżihadu Butheriańskiego, więc wątek pojawi się w scenach retrospekcji. Współczesne wydarzenia jednak odbywają się w cieniu konsekwencji tego konfliktu. Dżihad był również poruszany w książkach Briana Herberta i Kevina J. Andersona, a powieść Zgromadzenie żeńskie z Diuny jest kluczową inspiracją dla serialu.

Diuna: Proroctwo

– Postacie w naszym serialu istnieją w cieniu wojny ludzi przeciwko sztucznej inteligencji, która zasadniczo zniewoliła ludzkość przez długi czas. Buntując się, idąc na wojnę i ostatecznie wygrywając starcie z maszynami, ludzie prawie wyginęli. Ofiary były na poziomie planet, co miało ogromny wpływ na psychikę indywidualnych osób. Brian Herbert i Kevin Anderson w swoich książkach klarownie przedstawili, że kiedy ludzkość poniosła tak wielkie straty i wyzwoliła się, wszyscy zrozumieli swoją rolę i to, co oznacza prawdziwe poświęcenie – mówi Alison Schapker, showrunnerka serialu.

Twórczyni dodaje, że Bene Gesserit są obecne w różnych organizacjach i instytucjach, starając się wypełnić pustkę po zniszczeniu technologii maszyn. Te instytucje przesuwają granice tego, co to znaczy być człowiekiem, by móc wykonywać rzeczy, które wcześniej były w gestii maszyn.

Mentaci są jedną z takich organizacji, a inną wymienianą przez twórców jest Gildia Kosmiczna. Okazuje się, że nawet 10 000 lat przed wydarzeniami z filmów przyprawa z Arrakis nadal jest kluczowym czynnikiem.

Premiera serialu już 18 listopada w serwisie Max.