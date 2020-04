Doctor Stange 2 - Sam Raimi potwierdza reżyserię! Jest komentarz

Sam Raimi stał się kultowym reżyserem dzięki trylogii Spider-Man, która pokazała światu, że filmy komiksowe mogą mieć wysoką jakość, zanim jeszcze powstało MCU. Po latach słynny reżyser powraca do gatunku dzięki szefowi Marvel Studios, Kevinowi Feige, który zatrudnił go do Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Raimi w wywiadzie dla Comingsoon.net potwierdził angaż, nawiązując do easter egga ze Spider-Mana 2.

- Jako dziecko uwielbiałem Doktora Strange'a, ale zawsze był na liście po Spider-Manie i Batmanie. Umieściłbym go na piątym miejscu najlepszych komiksowych postaci w historii. Był bardzo oryginalną postacią. Kiedy robiliśmy scenę w Spider-Manie 2, nigdy nie sądziłem, że wyreżyseruje film o Doktorze Strange'u. Dlatego teraz to dla mnie jest zabawne, że to nawiązanie znalazło się w tamtym filmie. Szkoda, że wówczas nie wiedziałem, że kiedyś będą związany z tym projektem - tłumaczy.

Przypomnijmy, że easter egg był w scenie w Daily Bugle. Ted Hoffman (Ted Raimi) sugerował J. Jonah Jamesonowi, aby Otto Octaviusa nazwać Doktor Strange, a Jameson na to: ten pseudonim jest już zajęty.

Z uwagi na udział Sama Raimiego w projekcie związanym z multiwersum (równoległe linie czasowe), wielu fanów zastanawia się, czy Marvel Studios i Sony pozwolą na powrót Tobeya Maguire'a do roli Spider-Mana z alternatywnej rzeczywistości. Na tym etapie w takim projekcie wydaje się wszystko możliwe.

W filmach Sama Raimiego bardzo często role epizodyczne gra lubiany Bruce Campbell, który pojawiał się w Spider-Manach. Aktor na Twitterze już sugeruje swój udział.

https://twitter.com/GroovyBruce/status/1250216105030844421

Doctor Strange 2 - premiera w 2021 roku. Jeśli projekt nie zostanie opóźniony przez pandemię koronawirusa, ponieważ zdjęcia miały ruszyć latem 2020 roku, a wszystko jest obecnie zawieszone.