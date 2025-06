Co z amerykańskim Squid Game? W końcu nowe informacje!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Gdy ogłoszono amerykańskie Squid Game, wiele osób – w tym mediów – założyło, że to remake koreańskiego hitu. Nic bardziej mylnego! Potwierdzono, że jest to kontynuacja wydarzeń po zakończeniu trzeciego sezonu, rozgrywająca się w innym miejscu na świecie. Trzeci sezon pokazał postać Amerykanki, którą gra Cate Blanchett, więc wywnioskowano, że odegra ona ważną rolę w amerykańskiej kontynuacji. Twórca mówił, że jest to amerykańska rekruterka. Nie mamy jednak potwierdzenia, że aktorka podpisała kontrakt na więcej występów.

Co z amerykańskim Squid Game?

Według rzetelnego źródła What's On Netflix, autorem scenariusza nowego serialu jest Dennis Kelly, znany z brytyjskiego hitu Utopia z 2013 roku. Nowa produkcja ma być kontynuacją koreańskiego Squid Game. Zdjęcia mają ruszyć na początku grudnia 2025 roku, a roboczy tytuł brzmi Squid Game: America.

Netflix oficjalnie nie ogłosił jeszcze żadnych informacji o tym projekcie – wszystko pochodzi z doniesień rzetelnych i prestiżowych portali, których informacje rzadko bywają kwestionowane. Najprawdopodobniej, gdy szum wokół trzeciego sezonu ucichnie, Netflix przedstawi oficjalne szczegóły.

Według wcześniejszych doniesień za sterami serialu ma stanąć David Fincher. Sam twórca Squid Game, Hwang Dong-hyuk, informował jeszcze przed premierą trzeciego sezonu, że Netflix ma plan na rozwój całej franczyzy.