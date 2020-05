Free Guy - nowe zdjęcia z widowiskowego filmu z Reynoldsem

Free Guy opowiada o pracowniku banku, który odkrywa, że jest tak zwanym NPC w popularnej grze multiplayer z otwartym światem. Stwierdza, że musi to zmienić i przestanie być postacią w tle i zacznie być bohaterem swojej historii.

W obsadzie są Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Kil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Camille Kostek i Taika Waititi.

Reynolds wyjaśnia w rozmowie z Total Film, że wybrał ten projekt, bo szukał czegoś, co wywołuje emocje, jakie odczuwał, gdy oglądał po raz pierwszy Powrót do przyszłości. Chciał zagrać w czymś, co pokaże wejście w świat możliwości i spełniania życzeń. Świat, który jest zabawny, ale ma serce i prawdziwą stawką.

Free Guy - premiera w grudniu 2020 roku.