Młodym mężczyznom znudziła się akcja i lubią silne kobiece bohaterki? Są nowe wyniki badań

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Gusta widzów uległy zmianie według wyników badań platformy DiO, które trwały dwa lata i były przeprowadzone na 37 tysiącach konsumentów. Ustalono, że młodsi widzowie płci męskiej silniej reagują na głębokie opowieści oparte na postaciach niż na dynamiczne sceny akcji. Okazuje się także, że ta grupa docelowa preferuje silne i niezależne postacie kobiece w porównaniu z przerysowanymi i drugoplanowymi bohaterkami.

Te dane wskazują na zmieniające się postrzeganie męskości i wzrastający apetyt na bogate i bardziej przyziemne historie –skomentował Ade Shannon, dyrektor generalny i założyciel DiO.

Nie da się ukryć, że sukces produkcji w dużej mierze zależy od marketingu. Wystarczy przypomnieć, jak fenomen Barbenheimer podbił sprzedaż biletów na Barbie i Oppenheimera. Rozgłos w mediach społecznościowych pomógł także między innymi niezależnemu horrorowi Puchatek: krew i miód dotrzeć do międzynarodowej widowni i osiągnąć globalny sukces.

Czy te dane mogą pomóc studiom filmowym?

Niezależne studio produkcyjne True Brit wykorzystało dane zgromadzone przez DiO do zaplanowania kampanii marketingowej swojego filmu Marching Powder. Celem było zareklamować tytuł tak, by przyciągnąć do niego również osoby spoza głównej grupy docelowej, którą byli mężczyźni powyżej 35 lat. Odnieśli sukces. Produkcji udało się zarobić aż 3,1 miliona funtów przy budżecie wynoszącym 1,6 miliona funtów, a także udało im się trafić do kobiecej widowni, jednocześnie nie wyłączając swoich głównych odbiorców.

Chris Besseling, szef dystrybucji kinowej, marketingu i reklamy True Brit, przypisuje ten sukces właśnie danym DiO:

Korzystając ze szczegółowych danych dostarczonych przez raport DiO, byliśmy w stanie zidentyfikować konkretne momenty, postacie, kwestie i gagi ze zwiastuna, które najbardziej przypadły do ​​gustu dwóm wyraźnie różnym grupom odbiorców, do których kierowaliśmy ofertę.