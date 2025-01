Marvel Zombies będzie hardcore'owym serialem. Twórca zapowiada

fot. Marvel Studios

Kiedy został wyemitowany piąty odcinek pierwszego sezonu serialu A gdyby...?, fani byli zaskoczeni, ponieważ pierwszy raz przeniesiono na ekran wydarzenia z komiksu Marvel Zombies. Odcinek pokazał alternatywną rzeczywistość, w której doszło do apokalipsy zombie i wielu superbohaterów zostało nieumarłymi potworami. Serial Marvel Zombies ma być kontynuacją tych wydarzeń z odcinka.

Marvel Zombies dla dorosłych

Showrunner serialu, Bryan Andrews, w komentarzu opublikowanym na stronie The Walt Disney Company zapowiada, że będzie to serial tylko dla dorosłych z najwyższą możliwą kategorią wiekową.

- Serial ma kategorię TV-MA, więc w żadnym momencie się nie ograniczamy. Może być bardziej hardcore'owy. Łapiemy za gardło – bez dosłownego nawiązania. Jest to szalone, dzikie i zwariowane.

Twórca wyjaśnia, że odcinek o Marvel Zombies tak bardzo spodobał się Kevinowi Feige i Bradowi Winderbaumowi z Marvela, że w związku z tym chcieli więcej.

- Powiedzieli mi: zróbmy kontynuację tej historii, ale w czterech odcinkach. W stylu wydarzenia w konstrukcji minifilmu.

Producent Brad Winderbaum tłumaczy, że według niego forma animacji jest bezpośrednim dostępem do wyobraźni filmowca.

- Jeśli potrafisz sobie to stworzyć w głowie, możesz to pokazać na ekranie. Marvel Zombies jest tego dowodem. To nie jest po prostu historia o zombie, to głęboka przygoda – z tematyką nadziei i rozpaczy. Tego oczekujesz po bogatej historii o zombie.

W obsadzie głosowej do swoich postaci z filmów Marvela powrócą następujący aktorzy: Awkwafina, David Harbour, Simu Liu, Elizabeth Olsen, Randall Park, Florence Pugh, Hailee Steinfeld, Dominique Thorne oraz Iman Vellani.

Producent zapowiada również powrót zombie Kapitana Ameryki. Jego zdaniem fani pokochają jego scenę.

Marvel Zombies – premiera w Disney+ odbędzie się 3 października 2025 roku.