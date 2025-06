Max - nowości na 16-30 czerwca 2025. Minecraft: Film, nowe sezony Pati i Pozłacanego wieku

fot. materiały prasowe

Na platformę Max trafi kilka interesujący i wyczekiwanych nowości w drugiej połowie czerwca. Przede wszystkim w ramach abonamentu będzie dostępny kinowy hit - Minecraft: Film. Ponadto z nowymi sezonami powracają Pozłacany wiek oraz Pati. Do tego warto obejrzeć takie chwalone produkcje, jak Manchester by the Sea oraz Wściekłe psy.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

Max - seriale i programy na 16-30 czerwca

Pozłacany wiek III (Gilded Age) - Po Wojnie Operowej stara elita została osłabiona, a rodzina Russellów stoi u progu objęcia przywództwa w społeczeństwie. Po drugiej stronie ulicy w domu państwa Brook zapanowuje chaos, gdy Agnes nie będzie chciała zaakceptować nowej pozycji Ady jako pani domu.

Pati II - Tym razem zobaczymy, jak potoczyło się życie Pati po odsiadce w więzieniu. Bohaterka próbuje ułożyć sobie życie na nowo, ale świat poza kratami nie jest dla niej ani łaskawszy, ani prostszy. Pati nieustannie zmaga się z przeszłością, niezabliźnionymi ranami i próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości, która nie oferuje łatwych dróg ani nie daje drugich szans.

Max - filmy na 16-30 czerwca

Sześć stóp nad ziemią (Six Feet Over) - Syn algierskiego dyplomaty, który studiuje w Lyonie, odkrywa swoją prawdziwą tożsamość gdy podejmuje pracę w muzułmańskim domu pogrzebowym.

Minecraft: Film (A Minecraft Movie) - Czwórka wyrzutków, zmagających się z codziennymi problemami, zostaje wciągnięta przez portal do Overworld.

Profesor (Puan) - Marcelo Pena w końcu ma zostać mianowany kierownikiem Wydziału Filozofii, Sytuacja się komplikuje gdy słynny profesor Sujarchuk wraca z Europy.

Manchester by the Sea - Casey Affleck w roli zagubionego mężczyzny, który zostaje zmuszony do opieki nad nastoletnim bratankiem. Deszcz prestiżowych nagród, w tym dwa Oscary.

Transformers: Przebudzenie bestii (Transformers: Rise of the Beasts) - Optimus Prime i Autoboty stają przed największym wyzwaniem. Gdy pojawia się nowe zagrożenie, muszą połączyć siły z potężną frakcją Transformerów.

Wściekłe psy (Reservoir Dogs) - Grupa nieznajomych zostaje wybrana, żeby popełnić morderstwo idealne. Ale kiedy prosty napad kończy się krwawą zasadzką, bezwzględni zabójcy uświadamiają sobie, że jeden z nich jest kapusiem. Ale kto nim jest?

Wszystkie stare noże (All The Old Knives) - Kiedy CIA odkrywa, że jeden z jej agentów ujawnił informacje, które kosztowały życie 100 osób, Henry Pelham zostaje wyznaczony do odnalezienia kreta.

Drużyna AA - Czwórka uzależnionych krzyżowo anonimowych alkoholików, żeby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmuje się przeszmuglowania przez całą Polskę dwóch cystern spirytusu.

Max - dokumenty na 16-30 czerwca

Moc (Power) - Sean Penn i Aaron Kaufman są świadkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę i działań Zełenskiego, ukazując kluczowy moment przywództwa w czasie wojny.

Czerwcowe nowości w serwisie Max dzień po dniu (16 – 30 czerwca)

18 czerwca

Naked and Afraid XVIII, odc. 1-12

999 Murdered Calling, odc. 1-8

Destinations of the Damned with Zak Bagans, odc. 1-8

Skandal w Ohio

Discovery Changed My Life

19 czerwca

This City is Ours, odc. 1-8

20 czerwca

Now or Never: FC Montfermeil, odc. 1

Sześć stóp nad ziemią

Minecraft: Film

Profesor

Manchester by the Sea

Trust me

Transformers: Przebudzenie bestii

Wściekłe psy

23 czerwca

Pozłacany wiek III, odc. 1

25 czerwca

Enigma

27 czerwca

Pati II, odc. 1

Wszystkie stare noże

As Neves

Turn Me On

Drużyna AA

World Between Us

Kneecap

Moc

28 czerwca

Ghost Nation, odc. 1-10

Ghost Nation II, odc. 1-20

Black Widows: Whores and Hustlers, odc. 1

My Mom, Jayne: A Film by Mariska Hargitay

