Posiadacze PS5 nie mogą doczekać się Gears of War: Reloaded. Te wyniki mówią same za siebie

fot. Microsoft

Reklama

Gracze PlayStation z niecierpliwością wyczekują premier gier Xbox na swojej platformie. Potwierdzają to wyniki przedsprzedaży — tytuły takie jak Forza Horizon 5 i Indiana Jones już wcześniej odnotowały wysoką liczbę zamówień w PlayStation Store, stając się doskonałymi przykładami tego trendu. Teraz dołącza do nich Gears of War: Reloaded.

Najnowsza odsłona serii, za którą odpowiada studio The Coalition, osiąga imponujące wyniki w przedsprzedaży na platformie Sony. W amerykańskim sklepie PlayStation tytuł wspiął się na sam szczyt listy pre-orderów.Jest to szczególnie godne uwagi, biorąc pod uwagę, że Gears of War: Reloaded wyprzedziło takie oczekiwane tytuły jak Madden NFL 26, Ready or Not, a nawet Death Stranding 2: On the Beach.

Popularność gry nie ogranicza się jedynie do Stanów Zjednoczonych. Również w Europie, a konkretnie we Francji, Gears of War: Reloaded zajęło trzecie miejsce pod względem liczby zamówień przedpremierowych w PlayStation Store. W Polsce z kolei "stare-nowe Gearsy" także cieszą się dużym zainteresowaniem, ustępując jedynie nowej przygodzie Sama Bridgesa. Choć pozycja ta jest nieco niższa niż w USA, nadal świadczy o dużym zainteresowaniu europejskich graczy i potwierdza globalny zasięg fenomenu przechodzenia gier Xbox na platformę Sony.