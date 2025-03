Wyreżyserowała dwie części Wonder Woman. Znów stworzy coś z Gal Gadot?

fot. materiały promocyjne

Gal Gadot w rozmowie z portalem Variety pochwaliła „wizję” Zacka Snydera na Wonder Woman. A jak wiemy, pomysł reżysera na ekranowe uniwersum DC budzi skrajne emocje, od miłości do nienawiści. Za to Patty Jenkins, reżyserka solowych filmów o superbohaterce, zapowiedziała, że to nie koniec jej współpracy z aktorką, a dopiero początek.

Co Gal Gadot sądzi o Wonder Woman Zacka Snydera?

Zack Snyder naprawdę miał wizję na Wonder Woman. Zagranie w solowym filmie Wonder Woman i współpraca z reżyserką Patty Jenkins zmieniły moje życie. Myślę, że obie czułyśmy, że jesteśmy tylko narzędziem, by opowiedzieć historię, która jest o wiele większa od nas, na którą świat był gotowy – wielowymiarowa postać kobieca, która jest zarazem silna i wrażliwa.

Gal Gadot zadebiutowała w roli Wonder Woman w filmie Batman v Superman: Świt sprawiedliwości w reżyserii Zacka Snydera. Później jej postać dostała także dwa solowe filmy i pojawiła się między innymi w Lidze sprawiedliwości. Jednak gdy James Gunn stanął na czele DCU wraz z Peterem Safranem, postanowili zacząć od początku i zwolnili starych aktorów, w tym Gal Gadot.

Nowy projekt Gal Gadiot i Patty Jenkins?

Co czeka Gal Gadot po zakończeniu przygody z Wonder Woman? Z większych ról aktorka zagrała Złą Królową w live-action Królewny Śnieżki z 2025 roku. A co dalej? Patty Jenkins zapowiedziała, że czeka je „o wiele, wiele więcej” i „dopiero się rozkręcają”, co sugeruje, że pracują nad kolejnym wspólnym projektem. Nie wiadomo jednak, co to będzie. Reżyserka nie zdradziła żadnych szczegółów.