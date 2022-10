Najlepsze seriale 2022 roku (jak do tej pory) - RANKING. Pierścienie Władzy daleko; zaskoczenie w TOP3

Apple TV+/HBO Max/Netflix

Redakcja naEKRANIE.pl wybrała najlepsze seriale 2022 roku spośród tych, które miały swoją premierę w telewizji bądź na platformach VOD od stycznia do końca września. W naszym rankingu wzięliśmy pod uwagę zarówno nowe, jak i powracające z kolejnymi sezonami produkcje; warto w tym miejscu zaznaczyć, że oceniliśmy również te z ekranowych opowieści, które w dalszym ciągu są emitowane - to właśnie dlatego do zestawienia ostatecznie trafiły m.in. Władca pierścieni: Pierścienie Władzy czy Gra o tron: Ród smoka.

Redaktorki i redaktorzy naszego serwisu najpierw wskazywali więc swoje TOP15, przyporządkowując poszczególnym serialom ocenę w skali od 1 do 10 (posiłkowaliśmy się także "połówkami"). W ten sposób wyłoniła się ostateczna lista, na którą decydujący wpływ miała średnia not danej produkcji.

W zestawieniu nie brakuje zaskoczeń. Jesteśmy niemal pewni, że na najniższym stopniu podium uplasował się serial, który wielu z Was mogło przegapić. Co ciekawe, wśród najlepszych produkcji 2022 roku nie znajdziecie żadnej z odsłon MCU; Moon Knight otrzymał średnią 6,25/10, natomiast Ms. Marvel 5,42/10.

Najlepsze seriale 2022 roku - ranking naEKRANIE.pl

35. Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (sezon 1) – średnia ocen: 7,2/10

W toku głosowania udało nam się także ustalić, które z najpopularniejszych seriali 2022 roku są w naszej ocenie najgorsze. Pojawia się tu jedna z odsłon MCU...

Najgorsze spośród najpopularniejszych seriali 2022 roku