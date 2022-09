Najlepsze filmy 2022 roku (jak do tej pory) - RANKING. Wybitny zwycięzca i perełki, które mogliście przegapić

Le Bureau/Paprika Films/Warner Bros/Paramount/A24/Pathe

Najlepsze filmy 2022 roku - wiemy już, że ta fraza wśród naszych Czytelników nieustannie cieszy się naprawdę dużą popularnością. Postanowiliśmy więc wrócić do Was z rankingiem, zupełnie zmieniając jednak jego formułę. Zamiast wyszczególniać te produkcje, które w danym miesiącu zasługiwały według nas na wyróżnienie, tym razem oddaliśmy głos matematyce. Najpierw zebraliśmy wszystkie tytuły kinowe i z platform streamingowych, które miały swoją polską premierę w obecnym roku, by później uszeregować je w ramach przesyłanego przez każdego członka redakcji TOP20.

O ostatecznym miejscu na ogólnej liście decydowała średnia ocen, którą otrzymał dany film - dla wprowadzenia większej przejrzystości w naszych ocenach pojawiały się także wartości połowiczne. Warunkiem wejścia do końcowego zestawienia było także zamieszczenie poszczególnej produkcji w przynajmniej dwóch rankingach członków redakcji.

Ranking najlepszych filmów 2022 roku według naEKRANIE.pl ma bezdyskusyjnego zwycięzcę; od razu obwieścimy, że nie jest nim Top Gun: Maverick. Patrząc przekrojowo na listę redakcyjną da się zauważyć, że w ostatnich miesiącach nasze serca zdobywały nie tylko głośne hity z Hollywood, ale i mniej znane dzieła. Odnotujmy również to, że w ostatecznym TOP10 znalazła się tylko jedna produkcja superbohaterska i wcale nie jest nią któraś z odsłon MCU.

Najlepsze filmy 2022 roku - RANKING

35. Zbrodnie przyszłości – 6,8/10

Co nas uwiodło w powyższych filmach? Cóż, w tym miejscu chcemy przypomnieć Wam recenzje tych z nich, które uplasowały się w czołowej 10-tce - podajemy je w kolejności alfabetycznej:

Batman - recenzja

Drive My Car - recenzja

Elvis - recenzja

Predator: Prey - recenzja

Red Rocket - recenzja

Top Gun: Maverick - recenzja

Wiking - recenzja

Wszystko wszędzie naraz - recenzja

Na razie dzielimy się z Wami pierwszą edycją tegorocznego rankingu. Pod koniec roku z całą pewnością pojawi się jego aktualizacja.