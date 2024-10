Najbardziej kontrowersyjny serial Max skasowany po dwóch sezonach. Widzowie świętują!

fot. HBO Max

Max zdecydowało się nie przedłużać kontrowersyjnej Velmy. Serial miał dwa sezony i nie powstanie kolejny. TVLine poinformowało o tym jako pierwsze.

Skasowanie Velmy - oświadczenie Max

Poniżej znajdziecie oficjalne oświadczenie Max w tej sprawie:

Przez ostatnie dwa sezony Mindy i Charlie wykreowali niesamowicie zabawny i świeży świat w ramach ikonicznej detektywistycznej franczyzy. Chociaż nie stworzymy razem kolejnego sezonu, dziękujemy im za fascynującą historię o dojrzewaniu, niezrównane wskazówki i zabawne gagi.

Skasowanie Velmy - widzowie świętują

Choć zwykle informacje o anulacji serialu wywołują falę złości w mediach społecznościowych - co widać chociażby po kampanii, mającej na celu przekonanie Prime Video do wznowienia prac nad 2. sezonem Mojej Lady Jane, w którą zaangażował się sam George R.R. Martin - to Velma jest wyjątkiem. Zaledwie 10% widzów oceniło ją pozytywnie w Rotten Tomatoes. Na portalu IMDb średnia ocena to 1.6 na 10. Nasz redaktor Adam Siennica ocenił pierwsze dwa odcinki 1. sezonu na jedną gwiazdkę, zanim się poddał. To wyjątkowo niskie wyniki. Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że internauci zamiast się smucić, świętują koniec serialu.

