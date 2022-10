Najlepsze gry 2022 roku (jak do tej pory) - RANKING. W co warto zagrać na PC i konsolach?

fot. Bandai Namco, SIE, Techland

W tym regularnie aktualizowanym tekście zbieramy dla Was najlepsze gry 2022 roku. Zestawienie zawiera produkcje na PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch, w które graliśmy i co do których jakości jesteśmy pewni. Wpis jest też przez nas regularnie aktualizowany, także możecie mieć pewność, że z czasem pojawią się w nim kolejne warte uwagi pozycje.

Poniżej, w galerii, znajdziecie najciekawsze produkcje ubiegłych miesięcy wraz z ocenami, które uzyskały w recenzjach autorstwa naszych Redaktorów. Pod zestawieniem zamieszczamy również linki do poszczególnych tekstów - w ten sposób możecie dowiedzieć się więcej o grach, które wzbudzą Waszą ciekawość.

Najlepsze gry 2022 roku - RANKING

Pokemon Legends: Arceus - ocena 8/10

Pokemon Legends: Arceus - recenzja

Dying Light 2 - recenzja

Horizon: Forbidden West - recenzja

Total War: Warhammer 3 - recenzja

Elden Ring - recenzja

Gran Turismo 7 - recenzja

Destiny 2: Królowa-Wiedźma - recenzja

LEGO Gwiezdne Wojny: Saga Skywalkerów - recenzja

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - recenzja

Cult of the Lamb - recenzja

The Last of Us: Part I - recenzja