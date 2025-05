Apple TV+

Reklama

Fundacja to doceniany zarówno przez krytyków, jak i widzów, serial science fiction od Apple TV+. Produkcja opiera się na twórczości Isaaca Asimova. Warto przypomnieć, że zdjęcia do 3. sezonu powstawały również w Polsce, między innymi w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie czy położonego na wschodnim krańcu Puszczy Kampinoskiej Izabelina. Zobaczcie poniższy zwiastun nadchodzących odcinków.

Fundacja: sezon 3 - zwiastun

Zwiastun zapowiedział premierę na 11 lipca 2025 roku!

Fundacja: sezon 3 - co wiadomo?

Do swoich ról powracają m.in. Jared Harris, Lee Pace, Terrence Mann, Cassian Bilton i Laura Birn. Z kolei do obsady dołączył laureat Oscara, Troy Ktosur. Ian Goldberg (Fear the Walking Dead) zastąpił reżysera Davida S. Goyera, zostając nowym producentem wykonawczym i showrunnerem Fundacji. Do ekipy dołączył również Tim Southam (One Piece), który przejął obowiązki reżyserskie.

Nowe odcinki pojawią się na platformie streamingowej Apple TV+.

Zobacz także: Film science fiction Predator: Badlands ma polski tytuł. Fani mogą ocenić

Filmy science fiction 2024 - ranking najlepszych i najgorszych tytułów