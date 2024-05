Akolita wyróżni się na tle innych produkcji z Gwiezdnych Wojen. W jaki sposób?

fot. Lucasfilm

Gwiezdne Wojny: Akolita dzieje się u schyłku ery Wysokiej Republiki, na sto lat przed wydarzeniami z Mrocznego widma. Twórcy serialu mieli więc możliwość stworzenia świata, który różni się od tego znanego z dotychczasowych filmów i seriali. Nie będzie to jednak jedyny element wyróżniający tę produkcję na tle innych tytułów z Gwiezdnych Wojen. W najnowszym wywiadzie dla SFX producenci Rayne Roberts i Simon Emmanuel wyjaśnili, że również pod względem gatunku otrzymamy coś zupełnie świeżego w tej serii.

Gwiezdne Wojny: Akolita - serial zaoferuje rozbudowany wątek detektywistyczny

Producenci przyznali, że historia będzie bardziej kryminalna, oparta na detektywistycznej pracy:

W serialu jest bardzo dużo elementów detektywistycznych. Historię napędzają próby wytropienia napastnika. Nie są to formalne działania, ale oni rzeczywiście polują, szukają wskazówek, rozmawiają z ludźmi i próbują dowiedzieć się, co wydarzy się dalej.

Twórcy podkreślają, że Gwiezdne Wojny: Akolita nie będzie pełnoprawnym serialem detektywistycznym:

To nie jest serial detektywistyczny, ale jest w niej wiele tajemnic i odkrywania. Na szczęście wyszło to od twórczyni Leslye Headland, która stworzyła tę historię pełną zagadek i myślę, że będzie to naprawdę satysfakcjonujące dla widzów, aby zobaczyli, jak potoczy się ta opowieść. To inny gatunek w Gwiezdnych Wojnach, ale w swej istocie nadal jest to ta sama seria.

Warto wspomnieć, że pewien detektywistyczny wątek pojawił się już wcześniej w Gwiezdnych Wojnach, gdy Obi-Wan Kenobi polował na Jango Fetta w Ataku klonów. Najwidoczniej w Gwiezdnych Wojnach: Akolicie wątek śledztwa został jeszcze bardziej rozbudowany i ma jeszcze większe znaczenie dla całej historii.

Gwiezdne Wojny: Akolita

Gwiezdne Wojny: Akolita - fabuła, obsada i data premiery

Śledztwo w sprawie szokującej serii zbrodni stawia szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) przeciwko niebezpiecznej wojowniczce (Amandla Stenberg), których łączy wspólna historia. W miarę pojawiania się kolejnych wskazówek, podążają mroczną ścieżką, gdzie złowrogie siły odkrywają, że nie wszystko jest tym, czym się wydaje...

W serialu zagrali Amandla Stenberg, Dafne Keen, Carrie-Anne Moss, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Charlie Barnett oraz Dean-Charles Chapman.

Gwiezdne Wojny: Akolita - premiera 5 czerwca 2024 roku w Disney+.