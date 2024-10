Concord nie powróci. Sony zamyka Firewalk Studios

fot. SIE

W wiadomości do pracowników PlayStation, Hermen Hulst, CEO PlayStation Studios, ogłosił, że decyzja o zamknięciu obejmie również Neon Koi – studio zajmujące się grami mobilnymi. Jak donosi Bloomberg, obie decyzje dotkną około 210 pracowników.

Przez ostatnic kilka miesięcy poświęciliśmy dużo czasu na rozważanie różnych opcji. Po dokładnym przemyśleniu uznaliśmy, że najlepszą drogą naprzód będzie zamknięcie gry i studia. Chciałbym podziękować wszystkim w Firewalk za ich kunszt, kreatywnego ducha i oddanie - czytamy w oświadczeniu SIE.

Concord, gra z kategorii live service, zadebiutowała 23 sierpnia na PS5 oraz PC, lecz Sony zdecydowało o wyłączeniu jej serwerów już 6 września, po nieudanym debiucie rynkowym. Szacuje się, że sprzedaż nie przekroczyła 25 tysięcy egzemplarzy, a liczba graczy osiągnęła najwyższy poziom na Steamie na poziomie zaledwie 697 osób – znacznie poniżej oczekiwań Sony. Dla porównania, gra The Lord of the Rings: Gollum, mimo że także została bardzo źle przyjęta, osiągnęła wyższe wyniki sprzedaży i liczby graczy na starcie.

Hulst wyjaśnił, że Concord nie spełniło oczekiwań Sony i że PlayStation wyciągnie z tego doświadczenia wnioski, które pomogą w dalszym rozwoju ich strategii w zakresie gier live service. Szacuje się, że na wykupie studia Firewalk Studios oraz produkcji gry Sony mogło stracić od 200 do nawet 400 mln dolarów.