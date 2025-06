Aktorka nie ogląda horrorów. Powód bawi nawet jej rodzinę

Fot. Materiały prasowe

Candace Cameron Bure, gwiazda Pełnej chaty, powiedziała w swoim podcaście, że rodzina czasem się z niej śmieje, gdy mówi im o paranormalnych sprawach, dziejących się w jej w domu. Jedną z rzeczy, która szczególnie bawi jej męża i dzieci, jest fakt, że postrzega swój telewizor jako „portal”.

Jeśli oglądasz coś na telewizorze, grasz w gry wideo, czy cokolwiek innego, ekran staje się portalem, przez który różne rzeczy mogą przedostać się do twojego domu – wyjaśniła gwiazda Pełnej chaty. – Nie chcę nawet, by ktoś oglądał horror na naszym telewizorze, ponieważ dla mnie to jest po prostu portal.

Ezoteryka a filmy i seriale

Candace Cameron Bure jest aktorką telewizyjną z ogromnym doświadczeniem. Gdy miała zaledwie sześć lat, wystąpiła w St. Elsewhere. Przez 193 odcinki wcielała się w D.J. Tanner w popularnym sitcomie Pełna chata. Ma także doświadczenie w rom-comach, takich jak Śnieżne święta czy Święta na Alasce. A jej portfolio wciąż się rozrasta – w 2024 roku pojawiła się chociażby w filmie Nieznani bohaterowie.

Jednak po tylu latach w branży, Candace Cameron Bure utrzymuje, że jest coś ezoterycznego w kręceniu produkcji.

Słuchaj, siedzę w branży filmowej. Wiem, jak to działa. Za filmem stoi cała ekipa złożona z jakichś dwustu osób – ktoś zajmuje się oświetlenie, ktoś dodaje efekty dźwiękowe, a jeszcze ktoś odpowiada za makijaż – kamery, ludzi i aktorów. Mimo to, wciąż jest coś, co może być niesamowicie demonicznie, gdy go tworzą.