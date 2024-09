Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy - najważniejsze wyniki oglądalności 2. sezonu. Spadek, ale liczby są imponujące

Amazon Prime Video

Na ten raport dotyczący serialu Władca pierścieni: Pierścienie Władzy czekali zarówno miłośnicy, jak i przeciwnicy produkcji Amazon Prime Video. Firma Nielsen ostatecznie opublikowała wyniki oglądalności pierwszych odcinków 2. sezonu - to bez dwóch zdań najważniejszy z tego typu pomiarów. Owszem, start obecnej odsłony serii był słabszy niż w przypadku pierwszej z nich, lecz osiągnięte przez serial rezultaty i tak należy uznać za imponujące.

W tygodniu od 26 sierpnia do 1 września, kiedy to na Prime Video debiutowały premierowe odcinki 2. sezonu, Pierścienie Władzy zanotowały oglądalność na poziomie 1,02 miliarda minut, co dało produkcji 2. miejsce na ogólnej liście. To 19-procentowy spadek w porównaniu z 1,25 mld minut, które w 2022 roku zebrały pierwsze odsłony 1. sezonu.

Tak prezentuje się TOP10 oglądalności seriali emitowanych w serwisach streamingowych w okresie 26.08 - 1.09:

10. Bob's Burgers (Hulu) - łączna liczba minut wyświetlania: 693 mln

W tym miejscu należy podkreślić jednak kilka istotnych aspektów. Ponieważ Nielsen nie rozbija swoich analiz na poszczególne sezony, 1,02 mld minut dotyczy obu odsłon serialu. Wiemy jedynie, że z całkowitej liczby wynik uzyskany przez 2. sezon Pierścieni Władzy to ok. 70%. Niezwykle istotne jest również to, że o ile pierwszy sezon na swoje rezultaty pracował przez zaledwie 4 dni i po wypuszczeniu tylko 2 odcinków, o tyle drugi sezon miał na to 7 dni, jeśli weźmiemy pod uwagę także oglądalność 8 odcinków premierowego sezonu (kolejny zadebiutował 29 sierpnia) - w badaniach Nielsena siłą rzeczy lepiej radzą sobie te produkcje, które mają dłuższy łączny czas trwania.

Z drugiej jednak strony wynik oglądalności 2. sezonu Pierścieni Władzy plasują je w ścisłej czołówce wszystkich produkcji Prime Video w całej historii platformy. Lepsze rezultaty osiągnęło tylko kilka tytułów: Fallout (2,9 mld minut), Reacher (1,69 mld minut - w tym przypadku analizowano wyłącznie 2. sezon) i The Boys (1,19 mld minut). Co jeszcze ważniejsze, badanie Nielsena dotyczy wyłącznie USA. W zeszłym tygodniu Amazon oficjalnie poinformował, że Amerykanie stanowią zaledwie 30% wszystkich widzów serialu w skali całego świata.

Sam Amazon może mieć również inne powody do zadowolenia jeśli chodzi o platformę Prime Video. Jak raportuje serwis Deadline, firma jest "na dobrej drodze" do osiągnięcia wyznaczonego na poziomie 1,8 mld USD celu dotyczącego przychodów z reklam emitowanych w serwisie streamingowym.

