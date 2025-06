Te książki otrzymają adaptacje. Kojarzycie je z TikToka

fot. You&YA

Reklama

W ostatnich latach książki niejako przeżywają erę renesansu. Kiedyś mówiło się, że młodzi w ogóle nie czytają, a dzisiaj jest wręcz przeciwnie - choć wiedzę na temat współczesnego rynku zyskują przede wszystkim dzięki mediom społecznościowym. W ostatnich latach spopularyzowano wyrażenie "Booktok", które odnosi się do tej książkowej części TikToka, na której czytelnicy z całego świata dzielą się swoimi rekomendacjami i wrażeniami z przeczytanych pozycji. Tym samym social media stały się również ważną częścią pracy w wydawnictwie - to one dziś naprowadzają na to, co najlepiej wydać, a z czym lepiej się wstrzymać. Dlatego, gdy dziś przechodzicie po księgarniach, z pewnością dostrzegacie na niektórych pozycjach nadruk z napisem w stylu: "Sensacja TikToka".

O fenomenie tego zjawiska pisaliśmy w Wydaniu Weekendowym: Tiktokowy BookTok - promuje czytanie czy bestsellery?.

Adaptacje książek powstawały od lat, ale dziś TikTok stanowi kolejną podpowiedź do tego, jaką historię warto przenieść na ekran. Dlatego coraz częściej słyszymy o bestsellerach z Booktoka, które doczekają się własnej ekranizacji. Spójrzmy choćby na twórczość Colleen Hoover - w zeszłym roku wyszedł film It Ends With Us, a niedługo zekranizowane zostaną kolejne dwie książki jej autorstwa. Podobnie będzie w przypadku popularnej autorki romansów, Emily Henry.

Poniżej możecie zobaczyć listę najpopularniejszych książek na Booktoku, które doczekają się adaptacji. Oczywiście, nie brakuje na niej książek Young Adult oraz stricte romantycznych, ale pojawiły się również popularne thrillery psychologiczne. Dajcie znać, czy którąś z książek czytaliście i czekacie na film bądź serial!

Hity Booktoka, które zostaną przeniesione na ekran