Dlaczego ewentualny 2. sezon Pingwina będzie trudniejszy? Colin Farrell o wyzwaniach

fot. Max

Reklama

W 2024 roku Pingwin spełnił oczekiwania krytyków i widzów - serial imponował jakością i poważną historią. Pomimo dużej popularności HBO wciąż nie ogłosiło czy nakręci 2. sezon. Przypomnijmy, że akcja Batmana 2 ma rozgrywać się tuż po zakończeniu historii z pierwszej serii serialu, ale prace nad filmem są ciągle opóźniane. Mówi się nawet, że 2. sezon może w ogóle nie powstać, a świadczyć ma o tym decyzja HBO, które zgłosiło produkcję do nagród Emmy w kategorii "serial limitowany", czyli taki, który opowiada zamkniętą historię bez planowanej kontynuacji.

Czytaj więcej: Pingwin jednak bez 2. sezonu? Decyzja HBO ma być dowodem

Bez względu na decyzje, Colin Farrell jest gotów na powrót do roli w Batmanie 2. W artykule The Hollywood Reporter stwierdził, że trudno byłoby zmienić pozycję Oza jako protagonisty w potencjalnym drugim sezonie Pingwina po bezwzględnym zamordowaniu dobrodusznego Victora i przyczynieniu się do całkowitego otępienia matki.

Uważam, że to sprawia, że ​​[drugi sezon] jest trudniejszy. [Zabicie Vica] sprawiło, że ciężko to odzyskać. To nie jest niemożliwe, ale to bardziej wymagająca wspinaczka.

Z kolei Cristin Milioti nie może się doczekać, aby ponownie wcielić się w Sofię Falcone, szczególnie po tym, jak bohaterka dowiedziała się z listu, że wspiera ją przyrodnia siostra, Selina Kyle (Zoë Kravitz).

Chciałbym nadal grać Sofię w jakikolwiek sposób. Chciałabym też zobaczyć razem Sofię i Selinę, które siałyby całkowite spustoszenie w Gotham. Nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek widzieli coś takiego w uniwersum Batmana.

fot. HBO

Bez względu na to czy powstanie 2. sezon Pingwina czy nie, powrót Farrella do roli Pingwina w Batmanie 2 będzie się wiązał z nakładaniem przez przynajmniej 3 godziny charakteryzacji, co niekiedy odbywało się nawet o 2 w nocy. Problematyczne było też to, że oprócz silikonowej warstwy na głowie nosił też 13-kilogramowy kombinezon, w którym irlandzki aktor się przegrzewał. Podczas kręcenia serialu trzeba było ustawić aż trzy klimatyzatory, aby wpuszczały do środka chłodne powietrze, a ekipa musiała chodzić w zimowych kurtkach i szalikach, ponieważ klimatyzacja działała na full. Choć Farrell w kilku wywiadach twierdził, że nienawidził tego procesu to Mike Marino, specjalista od charakteryzacji, powiedział, że bredzi, ponieważ to uwielbiał. Dodał, że wszyscy świetnie się bawili robiąc to, ponieważ aktor jest idealną osobą do noszenia tej charakteryzacji. Zresztą sam Farrell też podkreślał, że to był piękny czas, dzięki zjednoczonej pracy ekipy.

Pingwin - zdjęcia