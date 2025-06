Mirosław Baka laureatem Złotego Anioła. Odbierze nagrodę na festiwalu BellaTOFIFEST

fot. M. Bielińska / Teatr 6. piętro

Reklama

Złoty Anioł to nagroda dla artystów, których cechuje niepokorność twórcza. Takich, którzy zarówno na ekranie, jak i na scenie, wyróżniają się swoją niejednoznacznością i nigdy nie pozostawiają widzów obojętnych. W tym roku do grona laureatek i laureatów dołączy aktor filmowy, teatralny i telewizyjny - Mirosław Baka.

BellaTOFIFEST 2025 - Mirosław Baka laureatem Złotego Anioła

Tak Kafka Jaworska, dyrektorka MFF BellaTOFIFEST, ujawniła tegorocznego laureata nagrody:

- Nagroda za niepokorność twórczą to wyjątkowe wyróżnienie, które przyznajemy wybitnym osobowościom świata kina i kultury – twórcom idącym własną drogą, odważnym, konsekwentnym i nieustannie zaskakującym. Zaszczytem jest dla mnie, że podczas tegorocznego festiwalu nagrodzimy nią Mirosława Bakę. Aktora, który konsekwentnie kreuje nietuzinkowe i wybitne role.

W przeciągu swojej kariery Miroslaw Baka współpracował m.in. z Kieślowskim, Wajdą, Pasikowskim, Lankoszem i innymi znakomitymi reżyserami. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt ról filmowych w produkcjach polskich, jak i zagranicznych. Zagrał m.in. w Krótkim filmie o zabijaniu, Ostatniej misji, Chłopach czy Pierścionku z orłem w koronie. Widzowie mogli go również zobaczyć w serialu Belfer, a także w Prawie Agaty. Część fanów Disneya z pewnością kojarzy jego głos z bajki Gdzie jest Nemo, a gracze mogli go usłyszeć w Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.

Partnerem Nagrody i Pasma Bella Woman jest Sponsor Strategiczny festiwalu Grupa TZMO i Marka Bella.

23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST odbędzie się w dniach 28 czerwca – 4 lipca w Toruniu na Kujawach i Pomorzu. Jak co roku zapraszamy Was do Centrum Festiwalowego w CKK Jordanki, Cinema City, Centrum Kultury Dwór Artusa oraz kina plenerowego.

Wszelkie informacje o nadchodzącym festiwalu znajdziecie jak zawsze na stronie internetowej bellatofifest.pl oraz na naszym profilu facebookowym. Zachęcamy także do pobrania informacji prasowej dostępnej pod poniższym linkiem.