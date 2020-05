Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - Rey w domu Luke'a. Nowe szkice

Podczas produkcji filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie rozważano wiele pomysłów, z których część doczekała się szkiców koncepcyjnych, ale nigdy nie trafiła na ekrany.

Nowe szkice dotyczą końcówki filmu z Rey na Tatooine, która udała się do domu Larsów, w którym wychowywał się Luke Skywalker. Tam miała go zwiedzić i znaleźć replikę modelu T-16 Skyhopper, który należał do Luke'a i który znamy z części IV. Widzimy, że towarzyszy jej C-3PO, który mieszkał tutaj o wiele dłużej niż Luke. Szkice opublikował rysownik Adam Brockbank.

Przypomnijmy, że poprzednio publikowane szkice koncepcyjne: