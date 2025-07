Wyciekło pierwsze zdjęcie postaci z planu Avengers: Doomsday! Jest też bardzo zła wiadomość

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Po wielu materiałach przedstawiających poszczególne lokacje i jeszcze większej liczbie fejkowych fotografii w sieci właśnie pojawiło się pierwsze zdjęcie z Avengers: Doomsday, na którym możemy zobaczyć postacie na planie. Materiał nie jest oficjalny; na Instagramie opublikował go jeden ze statystów bądź członków ekipy filmowej. Biorąc jednak pod uwagę okoliczności i fakt, że fotografię wykonano tuż przy reżyserach, najprawdopodobniej mamy tu do czynienia z kontrolowanym wyciekiem.

Na rzeczonym zdjęciu widoczni są Stwór (w tej roli Ebon Moss-Bachrach mający na sobie kostium wykorzystywany w technologii motion capture), US Agent (Wyatt Russell), Falcon (Danny Ramirez) i Shuri (Letitia Wright; uwieczniono wyłącznie stopę aktorki). Samo połączenie tych postaci jest zaskakujące - nie raportowano o nim w spekulacjach i opisach fragmentów fabuły podawanych przez scooperów. Jeszcze bardziej intryguje jednak to, gdzie naprawdę przebywają bohaterowie?

Amerykańskie portale popkulturowe oceniają, że członkowie obsady mogli zostać sfotografowani we wnętrzu należącego do Fantastycznej Czwórki statku kosmicznego Excelsior, tego samego, który zobaczyliśmy w scenie po napisach filmu Thunderbolts* aka New Avengers*. Innym tropem wydają się być pomieszczenia należące do Time Variance Authority, na co wskazywałaby stylistyka retro wykorzystana do stworzenia miejsca kręcenia sceny. Spójrzcie sami:

Avengers: Doomsday - pierwsze zdjęcie postaci na planie

Wielkie kłopoty Avengers: Doomsday?

W tę beczkę miodu łyżkę dziegciu postanowił włożyć dobrze poinformowany scooper Daniel Richtman. Sugeruje on, że Marvel wciąż nie ukończył trzeciego aktu Avengers: Doomsday na poziomie scenariusza. Przypomnijmy, że podobne informacje krążyły w sieci blisko 3 miesiące temu - wówczas taki stan rzeczy tłumaczono problemami z zakontraktowaniem ważnych członków obsady z Tomem Hollandem na czele. Wygląda na to, że Dom Pomysłów nadal nie doprowadził tej sprawy do końca.

Warto dodać, że w trakcie prac nad Wojną bez granic i Końcem gry scenariusze obu produkcji również ewoluowały. Już po wejściu na plan porzucono m.in. pomysł pokazania walki Hulka i Thanosa w Wakandzie.

Film Avengers: Doomsday ma ustaloną datę premiery na 18 grudnia 2026 roku.