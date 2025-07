Zagraj w The Last of Us Part II Remastered po nowemu. Naughty Dog akutalizuje grę

Naughty Dog

Reklama

Chociaż gracze mogą liczyć na dodatkowe trofea i nowe skórki, to jednak najważniejszą innowacją jest coś zupełnie innego. The Last of Us Part II Remastered wzbogaciło się o możliwości przejścia fabuły w chronologicznej kolejności wydarzeń.

Jest to znacząca zmiana, biorąc pod uwagę nieliniową narrację oryginalnej gry, która często przeskakiwała w czasie, prezentując wydarzenia z różnych perspektyw i w nieuporządkowany sposób. Według deweloperów z Naughty Dog, ten innowacyjny tryb ma na celu umożliwienie graczom lepszego zrozumienia pewnych elementów narracyjnych The Last of Us Part II Remastered. Osoby, które już przeszły grę, mogą doświadczyć fabuły na nowo, zyskując świeże spojrzenie na motywacje bohaterów, związki między nimi oraz ogólny rozwój historii, który teraz będzie przedstawiony liniowo. Nowi gracze z kolei mogą poznać ją w sposób liniowy, zgodny z kolejnością wydarzeń.

Naughty Dog

Ukończenie historii w trybie chronologicznym nie tylko oferuje nowe spojrzenie na fabułę, ale także nagradza graczy - nowymi trofeami oraz pakietem skórek. Wśród nowych dostępnych skórek szczególnie wyróżniają się te, które stanowią swoisty hołd dla innej popularnej serii Naughty Dog – Uncharted. Gracze będą mieli szansę ubrać Joela i Tommy'ego w stroje znane z postaci Nathana i Sama Drake'a z gry Uncharted 4: Kres Złodzieja.