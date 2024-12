Jak rozwinie się sztuczna inteligencja w 2025 roku? Dyrektor generalny Google odpowiada

Obraz Vilius Kukanauskas z Pixabay

Sundar Pichai uważa, że wkrótce twórcy będą bezpośrednio wynagradzani za swój wkład w rozwój sztucznej inteligencji.

Myślę, że ludzie będą rozwijać wokół tego modele [ekonomiczne] - powiedział dyrektor generalny Google na wydarzeniu DealBook Summit w Nowym Jorku. - Myślę, że w przyszłości powstanie z tego rynek. Będą twórcy, tworzący dla modeli AI, którzy będą dostawali za to pieniądze. Naprawdę sądzę, że to część przyszłości i ludzie to załapią.

Zapytany przez moderatora Andrew Rossa Sorkina, czy przewiduje „wysyłanie czeków” twórcom, których praca pomaga w szkoleniu Gemini i innych platform Google AI, Pichai odpowiedział, że widzi taką opcję w przyszłości. Z kolei na pytanie, jak będzie wyglądał rozwój sztucznej inteligencji w 2025 roku, Pichai powiedział, że na pewno „postęp będzie coraz trudniejszy” niż wcześniej, jednak wciąż uważa, że technologia znacznie się rozwinie:

[...] Mimo to, jestem pewien, że w 2025 roku nastąpi duży postęp. Myślę, że modele z pewnością staną się lepsze w rozumowaniu, realizując bezpieczny tok działań w sposób bardziej niezawodny – bardziej skuteczny, jeśli wolisz. Zobaczysz, jak przekraczamy granice.