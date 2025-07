Fani wszędzie widzą podpowiedzi. Soundtrack filmu DCU sugeruje im Batmana

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Wszystko dotyczy siódmego utworu na albumie z muzyką do filmu Superman autorstwa Johna Murphy'ego. Okazuje się, że brzmi on bardzo podobnie do tematu przewodniego Batmana skomponowanego przez Michaela Giacchino. Wystarczy posłuchać fragmentu, by od razu usłyszeć to podobieństwo. To właśnie ono wywołało dyskusję fanów i spekulacje, że Mroczny Rycerz grany przez Roberta Pattinsona mógłby pojawić się w filmie.

Fani często doszukują się ukrytych sugestii i tropów w materiałach promocyjnych jeszcze przed premierą – tym razem padło na soundtrack. Jak jest tym razem? Batman Roberta Pattinsona nie pojawia się w filmie i nie ma też żadnego nawiązania do jego postaci.

ROZWIŃ ▼

Nasza recenzja Supermana

Superman bez Batmana

Kwestia podobieństwa muzyki jest czysto przypadkowa. Posłuchajcie porównania stworzonego przez jednego z fanów:

ROZWIŃ ▼

Film wyreżyserował James Gunn, który jest również autorem scenariusza. To pierwszy kinowy projekt w ramach nowego uniwersum DCU, zapowiedziany wcześniej jedynie serialem Koszmarne Komando, skupiającym się na mniej znanych postaciach z uniwersum DC.

W głównych rolach występują:

David Corenswet jako Superman / Clark Kent,

Rachel Brosnahan jako Lois Lane,

Nicholas Hoult jako Lex Luthor.

W obsadzie znaleźli się także m.in. Nathan Fillion, Isabela Merced, Anthony Carrigan i Alan Tudyk. Na opublikowanych zdjęciach można zobaczyć aktorów w roli bohaterów znanych z komiksów DC Comics, których sportretują w nadchodzącej superprodukcji.

Premiera 11 lipca w kinach.