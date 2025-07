Szalony plan Marvela. Słynny złoczyńca i wróg Spider-Mana trafi do MCU w nowej wersji

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Spekulacje na temat filmu Spider-Man: Brand New Day pojawiają się w sieci tak często, że niektóre ze śledzących je osób mogą mieć prawdziwy problem z tym, by się w nich połapać. Jesteśmy przekonani, że na tym polu nie pomoże im rewelacja, którą właśnie ujawnił ceniony scooper Daniel Richtman. Raportuje on, że w którejś z kolejnych produkcji o Spider-Manie (niekoniecznie w przyszłorocznej) zamelduje się nie kto inny jak sam Norman Osborn aka Zielony Goblin, przy czym będzie to już nowa, pochodząca z podstawowego świata Kinowego Uniwersum Marvela wersja postaci.

Ta wiadomość wielu miłośników Domu Pomysłów może wprawić w konsternację. Przypomnijmy, że w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu faktycznie zobaczyliśmy Normana Osborna, który pochodził jednak z rzeczywistości ukazanej w dziełach Sama Raimiego. Jakby tego było mało, ostatecznie odesłany do swojego macierzystego świata złoczyńca twierdził, że w uniwersum Petera Parkera z MCU nie istnieje jego wariant.

Zakładając jednak, że Osborn kłamał (co jest w końcu domeną psychopatycznych morderców), otwierają się drzwi do powrotu Willema Dafoe do uwielbianej przez fanów roli. Sam aktor pod koniec zeszłego roku wyrażał zainteresowanie ewentualnym wcieleniem się w Zielonego Goblina raz jeszcze, chwaląc choćby swoją współpracę z Tomem Hollandem.

Richtman nie sprecyzował, czy Normanem Osbornem z Kinowego Uniwersum Marvela będzie Dafoe, czy też do tej roli zostanie wybrany zupełnie inny aktor.

Produkcja Spider-Man: Brand New Day ma wejść na ekrany kin 31 lipca przyszłego roku.