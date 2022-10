Powrót Supermana. Aktor o kulisach decyzji

fot. materiały prasowe

W październiku 2022 roku po latach przerwy Henry Cavill powrócił jako Superman w scenie po napisach Black Adama. Następnie aktor potwierdził, że to tylko przedsmak tego, co nadchodzi, czyli będą kolejne role Człowieka ze stali.

Superman - kulisy powrotu

Dwayne Johnson wielokrotnie powtarzał w wywiadach, że osobiście walczył z władzami Warner Bros. o to, by Henry Cavill powrócił do roli Supermana. Pomagali mu w tym producenci Dany Garcia i Hiram Garcia. Henry Cavill potwierdza słowa aktora.

- Jak do tego doszło? Dany Garcia z Seven Bucks, Hiram Garcia oraz Dwayne Johnson. To oni ciężko pracowali nad tym, by do tego doprowadzić. Po latach rozmów doszli do etapu, gdy im odpowiedzieli: "dobra, macie zielone światło", więc potem włożyłem kostium i zabrałem się do roboty.

Na pytanie o Człowieka ze stali 2 aktor powiedział otwarcie, że nic oficjalnie nie może potwierdzić, ale przyznał, że jest świadomy plotek na ten temat. Według The Hollywood Reporter trwają już poszukiwania scenarzysty takiego projektu. Na razie nic więcej nie wiadomo.

Według plotek Supermana mamy zobaczyć też w roli epizodycznej w filmie The Flash, którego premiera odbędzie się w 2023 roku.

Aktor wyjawił też, dlaczego w scenie po napisach Superman pojawia się z kultowym tematem Supermana autorstwa Johna Williamsa, a nie tematem stworzonym przez Hansa Zimmera. Według niego utwór Johna Williamsa jest niezwykle ważny dla postaci i jest niesamowicie rozpoznawalny. Wszyscy zgadzają się tutaj z Cavillem, że jak ktoś usłyszy ten temat, automatycznie pojawiają się emocje i skojarzenie z Supermanem. Spekuluje się, że może to być też sygnał kierunku rozwoju historii dla tej postaci.