Wiedźmin - Henry Cavill rezygnuje z serialu! Szokująca zmiana aktora!

Źródło: Netflix

Henry Cavill rezygnuje z roli Geralta w serialu Wiedźmin! Pożegnanie z rolą nastąpi w 3. sezonie! Aktor oficjalnie ogłosił tę informację na swoim Instagramie. Liam Hemsworth (seria Igrzyska śmierci) ma go zastąpić od 4. sezonu.

Aktor nie wyjawił w swoim wpisie na Instagramie powodów tej decyzji. Zachodnie media na ten moment nie mają też przecieków co na to wpłynęło. Można spekulować, że ogłoszenie powrotu do roli Supermana mogło mieć znaczenie w tej sytuacji.

- Odkładam swój medalion i miecze przed 4. sezonem. Zamiast mnie rolę Białego Wilka przejmie pan Liam Hemsworth. Jak z każdą wielką literacką postacią przekazuję pałeczkę z czcią dla czasu, który spędziłem z Geraltem i entuzjazmem, by zobaczyć interpretację Liama tej zniuansowanej i fascynującej postaci. Liam, drogi panie, ta postać ma cudowną głębię. Ciesz się wejściem w nią i zobaczeniem, co możesz w niej odnaleźć.

Liam Hemsworth w oświadczeniu prasowym podkreślił, że jest fanem Wiedźmina i jest niezwykle podekscytowany przejęciem roli Geralta z Rivii.

Wiedźmin - premiera 3. sezonu z pożegnalnym występem Henry'ego Cavilla odbędzie się latem 2023 roku. Gdy pojawią się nowe informację o jego szokującym odejściu, do razu Was o tym poinformujemy!

Liam Hemsworth / Fot. Lionsgate

