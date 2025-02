W garniturach - aktor odtworzy rolę w spin-offie. "Nie robię tego dla siebie"

fot. materiały prasowe

Uniwersum dotyczące jednego z najpopularniejszych seriali prawniczych powraca na mały ekran. Nowe W garniturach przywróci postać Harveya Spectera, granej przez Gabriela Machta, na trzy epizody. Aktor udzielił wywiadu dla People, gdzie ujawnił swój prawdziwy powód stojący za dołączeniem do spin-offa.

- Robię to dla fanów. Nie robię tego dla siebie. Robiłem to 134 razy. Byłem mało zainteresowany powrotem do pracy aktorskiej, bo spędziłem nad tym mnóstwo czasu i teraz chciałbym wychowywać swoje dzieci (...).

Suits L.A. - co wiadomo o serialu?

Fabuła spin-offa W garniturach koncentruje się na Tedzie Blacku i grupie prawników pracujących w jego kancelarii, której siedziba znajduje się w Los Angeles. Specjalizują się oni w reprezentowaniu największych i najbardziej wpływowych klientów, a kluczowym obszarem ich działalności są sprawy z zakresu prawa rozrywkowego i kryminalnego. Kancelaria jednak przeżywa kryzys, co zmusza Teda do przyjęcia roli, której unikał przez całą swoją karierę.