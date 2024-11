Jackie Chan na polu bitwy walczy z Hunami. Zwiastun Mitu 2

Fot. Materiały prasowe

Reklama

A Legend to kontynuacja hitu Jackiego Chana Mit, który miał premierę w 2005 roku. Aktor ponownie wciela się w dwie role, osadzone w dwóch różnych liniach czasowych. W teraźniejszości gra archeologa poszukującego skarbu Hunów, a w przeszłości młodego wojownika i dowódcę armii walczącego z tym samym ludem. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Stanley Tong, twórca pierwszej części oraz wielu filmowych hitów z udziałem Chana. Produkcja łączy elementy kina przygodowego i fantasy.

A Legend - zwiastun

A Legend – opis fabuły

Profesor Fang (Jackie Chan) podczas wykopalisk odkrywa tajemniczy artefakt należący do szamanki. Przedmiot sprawia, że Fang i jego asystent Wang Jing (Lay Zhang) w snach przenoszą się do czasów dynastii Han. W tych wizjach wcielają się w generałów dowodzących armią w walce z Xiongnu, znanymi na Zachodzie jako Hunowie. Tam nawiązują relację z księżniczką Meng Yun (Gülnezer Bextiyar), która, według legendy, przetrwała tysiące lat. Aby odkryć prawdę o artefakcie, Fang wraz z towarzyszami – Wangiem i Lei Zhenem (Li Chen) – wyrusza w ekspedycję do 10 000-letniego lodowca, gdzie znajduje się święte miejsce składania ofiar niebiosom. Wyprawa pozwala im odkryć nieznaną dotąd, legendarną historię.

W obsadzie znaleźli się Jackie Chan, Lay Zhang, Na Zha, Aarif Lee, Li Chen, Peng Xiaoran oraz Shawn Dou. Film miał swoją premierę w Chinach, a w USA zadebiutuje w styczniu 2025 roku.

Na razie nie wiadomo, czy film trafi do Polski.