Kevin Feige: Streaming na 100% jest przyszłością MCU

Marvel/Disney+/The Playlist

Kinowe Uniwersum Marvela, nie tylko ze względu na wszystkie konsekwencje pandemii koronawirusa, zmienia się na naszych oczach. W oczekiwaniu na następne filmowe odsłony projektu, w najbliższym czasie na platformie zadebiutują pierwsze seriale, które oficjalnie wchodzą w skład MCU - będą to kolejno WandaVision (premiera 15 stycznia), The Falcon and the Winter Soldier (19 marca) i Loki (maj 2021 roku). Nie ulega wątpliwości, że nasz sposób obcowania z ekranowym światem Avengers i spółki ulega przeobrażeniu; wygląda na to, że w przyszłości ten stan rzeczy zostanie podtrzymany.

W wywiadzie dla Emmy Magazine prezes Marvel Studios, Kevin Feige, tak odniósł się do kwestii relacji streamingu i MCU:

Streaming na 100% jest przyszłością i przestrzenią, w której konsumenci chcą oglądać rzeczy. Mam też nadzieję, że oni będą chcieli oglądać nasze seriale utrzymane w długiej formie narracyjnej. Doświadczeniem takim jak WandaVision nie mógłbyś podzielić się w ramach filmu. Idziesz do kina dla rzeczy, których nie uświadczysz w trakcie streamingu; wybierasz też streaming, mając na uwadze to, czego nie daje ci kino. I z całą pewnością wszystko, co pojawia się w kinach, prędzej czy później i tak trafi na platformy VOD.

Proszony o doprecyzowanie swojej wypowiedzi Feige przyznał, że streaming jest również przyszłością samego MCU, co miałoby wynikać ze sposobu zmian zachowań konsumentów w tym segmencie rynku.