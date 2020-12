WandaVision - ten zdumiewający easter egg ze zwiastuna przegapiliśmy wszyscy. Serial będzie jak Strefa mroku

Marvel/Disney+

W zeszłym tygodniu podzieliliśmy się z Wami naszą analizą drugiego zwiastuna serialu WandaVision, którego pierwszy odcinek zadebiutuje na platformie Disney+ już 15 stycznia. Podobnie jak i wiele innych serwisów popkulturowych przegapiliśmy jednak jeden z easter eggów - w dodatku niezwykle zastanawiający w kontekście nadchodzącej produkcji.

W finałowej sekwencji trailera widzimy ujęcia, w których Wanda patrzy na pojawiający się przed jej oczami Kamień Umysłu. Oglądając tę scenę każdy z nas skupił się na samym wprowadzeniu artefaktu, tymczasem w tym momencie materiału warto również zwrócić uwagę na strój bohaterki. Ma ona bowiem na sobie dokładnie ten sam ubiór, co w scenie po napisach filmu Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz, w której po raz pierwszy zobaczyliśmy w MCU bliźniaki Maximoff, wówczas więzione przez Hydrę. Spójrzcie sami:

WandaVision - kadr ze zwiastuna

Na razie nie jest jasne, w jaki sposób powyższa sekwencja zaważy na tym, co zobaczymy w WandaVision. Pojawiają się różne, zaskakujące teorie - choćby taka, że Scarlet Witch cofnie się w czasie do momentu swojego pobytu w niewoli Hydry.

Wcielająca się w rolę heroiny Elizabeth Olsen w wywiadzie dla Emmy Magazine tak odniosła się do nadchodzącego serialu MCU:

No cóż, myślę, że właśnie w tym tkwi cała zabawa - tasujemy naprawdę wieloma konwencjami. To może być amerykański sitcom, który zamienia się w Strefę mroku. A przecież to nadal Kinowe Uniwersum Marvela.

Oryginalna Strefa mroku to emitowana w latach 1959-1964 telewizyjna antologia, przedstawiająca zwyczajnych ludzi uwikłanych w niezwykłe, często nadprzyrodzone zdarzenia. Każdy odcinek kończył się ironicznym komentarzem, mającym być swoistym wymierzeniem kary winnemu całej sytuacji.