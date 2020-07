Kevin Feige zabiera się za Illuminati. Powstanie nowy film lub serial oparty na komiksach?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Według portalu The Illuminerdi Kevin Feige, szef Marvel Studios planuje wprowadzić do MCU tak zwanych Illuminati. Jest to jeden z planów na dalszą przyszłość MCU po 5. fazie Kinowego Uniwersum Marvela.

Opierają się na informacjach o castingu do takiego projektu, do którego dotarli, ale podkreślają, że jest on na bardzo wczesnym etapie. Nie jest to też zaskoczenie, ponieważ Marvel Studios często obsadza główne role w swoich superprodukcjach kilka lat przed ich nakręceniem.

fot. ABC

Grupa Illuminati została przedstawiona w komiksach 2005 roku. Składa się ona z kluczowych członków Avengers, którzy połączyli siły, by współpracować w sekrecie. W komiksowym składzie byli m.in. Iron Man, Doktor Strange, Black Bolt, Namor, Mr. Fantastic (Reed Richards z Fantastycznej Czwórki) oraz Profesor X z X-menów. Widzimy więc, że kilka postaci musi jeszcze zostać wprowadzona do MCU, ale nie jest wykluczone, że filmowy skład będzie inny.

Na razie jest to plotka i nie poznaliśmy dodatkowych szczegółów. Nie wiadomo, czy pod uwagę jest brany film, czy serial.