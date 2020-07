Marvel - kim z Avengers jesteś? QUIZ prosto ze świata MCU!

Marvel

Popularność Marvela i MCU w świecie popkultury przekracza już wszelkie granice. Komiksy i kinowe uniwersum Domu Pomysłów stały się dla wielu fanów czymś więcej niż tylko kolejnymi dziełami; przynajmniej dla niektórych z nas to swoisty sposób na życie. Jeśli więc budzicie się rano zaraz obok miniaturowego Mjolnira, na śniadanie zajadacie się naleśnikami w kształcie twarzy Profesora Hulka, w południe zdarza Wam się pstrykać bez powodu, a wieczorami wciąż zastanawiacie się, gdzie podziała się Wasza tarcza, nie mogliście trafić w lepsze miejsce.

Przygotowaliśmy bowiem dla Was QUIZ, który pozwoli Wam sprawdzić, którym członkiem Avengers jesteście. Może większym niż życie Thorem? Zawadiackim Iron Manem? A może po prostu szlachetnym Kapitanem Ameryką? Opcji jest nawet więcej; by odpowiednio do nich podejść, stworzyliśmy istotne z punktu widzenia Marvelowskiego fana pytania. Jesteśmy niemal pewni, że przynajmniej niektóre z nich mogą Wam się wydać naprawdę dziwaczne...

Koniecznie podzielcie się z nami w komentarzach swoimi rezultatami. Przynajmniej część z naszych redaktorów po rozwiązaniu quizu zaczęła się zastanawiać, kiedy ich skóra zacznie zmieniać swój kolor na... zielony.

Kim z Avengers jesteś? QUIZ dla fanów Marvela i MCU

Jak zapewne zdążyliście już zauważyć, wiele filmów wchodzących w skład MCU możecie odnaleźć w polskiej części sieci na platformach VOD. Jeśli jednak odnalezienie seansu którejkolwiek z produkcji nastręcza Wam problemów, z pomocą przyjdzie nasz serwis vod.naekranie.pl - tutaj znajdziecie wszystkie informacje niezbędne dla fana Kinowego Uniwersum Marvela.

