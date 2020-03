Koronawirus - kina są zamykane w kolejnych krajach świata

11 marca to ważny dzień walki z epidemią koronawirusa w wielu miejscach na świecie. Tego dnia podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu kin w Polsce, Libanie i Kuwejcie. W Indiach kina zostały zamknięte tylko częściowo w niektórych zaludnionych regionach.

Ta decyzja została podjęta wcześniej w wielu innych miejscach świata. Kina są nieczynne w następujących krajach: Włochy, Czechy, Iran i Chiny. Częściowo w Korei Południowej, Japonii, Hongkongu i Francji.

Dystrybutorzy w rozmowie z Deadline szacują, jakie straty w box office to wywoła. Wszyscy eksperci są przekonani, że kolejne kraje będą podejmować podobne decyzje, a to zaowocuje opóźnianiem premier nadchodzących tytułów. Czytamy, że każdy tytuł w najbliższych tygodniach może odczuć sytuację spowodowaną koronawirusem.

W samych Stanach Zjednoczonych kina jeszcze działają normalnie, ale potwierdzono już ponad 1000 przypadków zarażenia koronawirusem i to może się zmienić lada dzień.

Disney i Marvel na razie nie odnoszą się do sytuacji, która wyraźnie uderzy we wpływy ich nadchodzących superprodukcji Czarna wdowa i Mulan. To są dwa jedyne największe tytuły, które mają pojawić do 1 maja na ekranach.