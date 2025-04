Scena po napisach Thunderbolts* jest bardzo ważna. To wprowadzenie do Avengers: Doomsday

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Film Thunderbolts* ma dwie sceny po napisach. Pierwsza, tradycyjnie, pojawia się po krótkiej, animowanej sekwencji napisów końcowych, a druga — po całej liście płac. Na razie do sieci trafił opis jednej z nich, ważniejszej pod względem fabularnym i budowy uniwersum MCU. Dziennikarze, którzy oglądali film 22 kwietnia na premierze, podkreślali, że to właśnie ta scena ma kluczowe znaczenie.

Scena po napisach Thunderbolts wprowadza do Avengers: Doomsday

W końcu Marvel Studios stworzyło scenę po napisach, która rzeczywiście ma znaczenie, jest istotna, a jej konsekwencje zobaczymy w Avengers: Doomsday. Opis zawiera spoilery! Dotyczą zarówno fabuły filmu, jak i tytułowej gwiazdki.

Tytułowa grupa przyjęła nazwę New Avengers. Są w wieży i rozmawiają z Samem, czyli Kapitanem Ameryką, o rekrutacji jego własnych New Avengers. Zaznaczają, że to on ma prawa autorskie do tej nazwy. Nagle słyszą hałas dochodzący z przestworzy. Patrzą w górę i dostrzegają statek Fantastycznej Czwórki, która przybyła do ich świata z alternatywnej rzeczywistości.

Jak wiemy, Fantastyczna Czwórka i Thunderbolts, czyli New Avengers, mają odegrać kluczowe role w Avengers: Doomsday. Scena więc dopełnia formalności — ta pierwsza grupa zostanie oficjalnie wprowadzona do MCU, ale okoliczności ich przeniesienia z alternatywnego świata poznamy dopiero w lipcu, w filmie Fantastyczna 4.

Thunderbolts* zadebiutują w kinach już 2 maja.

