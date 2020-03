Koronawirus - te premiery i imprezy filmowe już zostały skasowane w Polsce [lista aktualizowana]

Koronawirus wywiera ogromny wpływ na światową gospodarkę, w tym na branżę filmową. W strachu przed zarażeniem szybko rozprzestrzeniającym się wirusem na świecie podejmowane są decyzje, na skutek których przesuwane i anulowane są duże premiery i imprezy filmowe. Podobnie dzieje się już w naszym kraju. 11 marca otrzymaliśmy informację, że kina w całej Polsce zostają zamknięte przez epidemię koronawirusa - już od 12.03! Ma to potrwać przynajmniej do 25.03, w praktyce jednak może wyjść inaczej. Na bieżąco będziemy informować Was o wpływie epidemii na branżę i filmowe premiery w naszym kraju.

Koronawirus - premiery filmowe przesunięte w Polsce

Poniżej wymieniamy tytuły filmów, których daty premier zapobiegawczo przesunięto, a także te, których premiery nie odbędą się ze względu na zamknięcie kin. Przypominamy, że w większości przypadków nowe daty kinowych debiutów nie zostały jeszcze podane przez dystrybutorów.

Koronawirus - odwołane imprezy filmowe w Polsce

Na obecną chwilę brak informacji o odwołanych imprezach. Tekst aktualizowany. Będziemy w nim informować o kolejnych zmianach, podamy też nowe daty premier, gdy tylko je poznamy.

