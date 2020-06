Lucyfer - kiedy premiera 5. sezonu? Spekulacje i komentarz producentki

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

5. sezon serialu Lucyfer został zamówiony 6 czerwca 2019 roku, więc minął ponad rok od tego wydarzenia. 4. sezon miał premierę w maju 2019 roku i wielu fanów założyło, że 5. sezon pojawi się w maju 2020 roku. Wiemy, że ostatecznie tak się nie stało.

Fani pytają o to showrunnerkę Ildy Modrovich na Twitterze. W nowym poście przyznaje, że sama też jest sfrustrowana oczekiwaniem, bo wyraźnie była przekonana, że do tej pory już serial pokażą. Można więc założyć, że spekulacje z majem nie były bezpodstawne. Potwierdza jednak, że premiera nie została ustalona przez pandemię koronawirusa.

Problem z premierą jest taki, że 5. sezon nie został skończony i prace zawieszono przez pandemię. Do nakręcenia został 16. odcinek, czyli finał sezonu oraz postprodukcja. Jest nadzieja, że w końcu zostanie to dokończone, bo od 12 czerwca władze Los Angeles dały zielone światło na wznowienie prac zgodnie z surowym reżimem sanitarnym. Netflix jeszcze nie podjął decyzji odnośnie daty powrotu tego serialu na plan.

https://twitter.com/Ildymojo/status/1270275167311114242

https://twitter.com/Ildymojo/status/1270277925653196801

Nie wszystkie firmy postprodukcyjne pracowały zdalnie podczas pandemii koronawirusa. Przez to na przykład też nie pracowała firma z LA zajmująca się tym przy serialu The Walking Dead. Dzięki zielonemu światłu w Los Angeles może to się zmienić, ale i tak decyzja należy do danej platformy oraz firm.

Dowodem na to, że za opóźnienie odpowiada postprodukcja może być fakt, że najpierw będzie premiera pierwszych 8 odcinków 5. sezon Lucyfera, ponieważ Netflix podzielił go na sezon 5A i sezon 5B. Pierwsze odcinki są nakręcone. Być może też Netflix jest świadomy, że jesienią będzie mieć problem z nowymi treściami z uwagi na blokady na planach i po prostu trzyma ten tytuł na ten czas.

Tak czy inaczej, zakłada się, że premiera powinna odbyć się raczej jednak latem 2020 roku. Być może dzięki ogłoszeniu wznowienia prac w Los Angeles, domu Lucyfera, w końcu dostaniemy oficjalne informacje na ten temat.

Ildy Modrowich opisała też scenę Chloe i Lucyfera w trzech emotkach. Fani już wzięli się za ich rozszyfrowanie.

https://twitter.com/Ildymojo/status/1270280613438746624

Przypomnijmy, że choć 5. sezon miał być ostatnim, wszystko wskazuje na to, że powstanie 6. sezon Lucyfera.