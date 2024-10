Tom Holland (nie) mówi o nowym filmie Christophera Nolana. Telefon jak ten sprzed Spider-Mana

Cine Geek

Reklama

Nowy film Christophera Nolana - nie pierwszy zresztą w jego karierze - powstaje w aurze wielkiej tajemnicy. Jak do tej pory oficjalnie ujawniono jedynie, że wejdzie on do kin 17 lipca 2026 roku, a na ekranie pojawią się Matt Damon i Tom Holland. Ten ostatni w programie "Good Morning America" udzielił wywiadu, w którym został zapytany o nadchodzącą produkcję Nolana.

Aktor postanowił uniknąć podawania jakichkolwiek szczegółów, by zamiast tego podzielić się wspomnieniem o rozmowie telefonicznej z reżyserem, którą porównał do tej sprzed 10 lat, gdy proponowano mu rolę Spider-Mana w filmach Marvela:

Gdy już pojawiła się okazja, ten telefon był jak najważniejszy telefon mojego życia. Przypomniało mi to rozmowę telefoniczną w sprawie Spider-Mana sprzed 10 lat. (...) To naprawdę niesamowita rzecz. Jestem dumny i naprawdę, naprawdę podekscytowany. (...) Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że jestem niesamowicie entuzjastycznie nastawiony do tego projektu. I zaszczycony. Nic więcej nie dodam, bo to wszystko, co w tej chwili wiem.

"Szalony" pomysł na Spider-Mana 4

Nieco bardziej wylewny Holland był w kwestii Spider-Mana 4:

Mogę tylko powiedzieć, że to się dzieje. Jesteśmy bardzo blisko stworzenia czegoś kreatywnego i myślę, że nasz pomysł może spodobać się fanom. Obecnie jesteśmy tego pomysłu na tyle pewni, że wiemy już, że nie ma odwrotu. Na plan wejdziemy latem przyszłego roku. Cała koncepcja historii jest szalona i inna niż wszystko, co do tej pory zrobiliśmy. Wydaje mi się jednak, że fani zareagują na to pozytywnie.

Aktorzy przed 30-tką, którzy przynoszą największe zyski w box office

29. Dominique Thorne - 25 lat - amerykański box office: 422,7 mln dolarów - średnia na film: 422,7 mln dolarów