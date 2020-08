Lucyfer: sezon 6 - twórca zapowiada odcinek związany z protestami w USA

fot. John P. Fleenor / Netflix © 2020

6. sezon Lucyfera odniesie się do ruchu Black Lives Matter i kwestii brutalności policji, o której było głośno w czerwcu 2020 roku. Wiele seriali kryminalnych związanych z pracą policjantów zamierza poruszyć ten wątek i okazuje się, że Lucyfer też pójdzie tą drogą.

Informację zdradziła showrunnerka Ildy Modrovich w rozmowie z ET Online. Podjęliśmy decyzję, że chcą odnieść się do tematu i szykują historię z tym związaną. Sama Modrovich jest autorką scenariusza. Przyznaje, że jest podenerwowana tym wyzwaniem, bo chce to zrobić dobrze.

Zaznacza, że historia będzie opowiada przez perspektywę głównych bohaterów i ma zamiar stworzyć coś poruszającego emocje. Podkreśla ze stanowczością, że ich celem nie jest budowanie historii, która ma być społecznym kazaniem. Chcą, by to miało głębszy sens.

fot. John P. Fleenor / Netflix © 2020

Dodają, że główna obsada w osobach Tom Ellis, D.B. Woodside i Lesley-Ann Brandt brała czynny udział w pracach nad historią i kierunkiem jej rozwoju. Zależało im na tym, by mogli dać coś od siebie w wątku, który dla nich osobiście też jest bardzo ważny.

Lucyfer - premiera sezonu 5A już 21 sierpnia. Natomiast 5B pojawi się w 2021 roku. Premiera 6. sezonu nie jest znana.