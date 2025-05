Ryan Reynolds chciał podjąć szokującą decyzję z Deadpoolem. Disney się nie zgodził

fot. Marvel Studios

Ryan Reynolds rozmawiał z dziennikarzem Scottem Mendelsonem w podcaście The Box Office. Padł temat Deadpoola, więc aktor zdradził ciekawostkę zza kulis Deadpool & Wolverine. Twierdzi, że na poważnie rozważał uśmiercenie tej postaci w tej historii.

Śmierć Deadpoola

Dodał, że Disney nie pozwolił im zabić Deadpoola. Ostatecznie cieszy się z tego, bo kocha grać tego bohatera.

– Podczas pracy nad ostatnim filmem pojawiła się myśl, żeby zabić Deadpoola. To polega na słuchaniu swojego filmu. Ja, Shane Reid, Dean Zimmerman i Shawn Levy przerabialiśmy trzeci akt przez 45 dni z rzędu. W końcu rozgryźliśmy to. Rob Simonsen pomógł nam wymieszać muzykę ilustracyjną, piosenki i wszystkie elementy, które stworzyły emocje, jakie chcieliśmy osiągnąć. Studia oczywiście zawsze mówią, że fajnie będzie wrócić do postaci w przyszłości, ponieważ Deadpool jest jak taki kod do oszukiwania. Może powiedzieć wszystko, o czym inni myślą, i pozwala to wyciągnąć cię z tarapatów.

Wiemy, że Ryan Reynolds pracuje nad konceptem kolejnych przygód Deadpoola. Podobno mieliby mu towarzyszyć członkowie grupy X-Men, ale nie wiadomo, o jakie postaci może chodzić.