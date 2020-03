Magicy skasowani. Nie będzie 6. sezonu. Znamy powód

Oficjalnie ogłoszono, że Magicy zakończą się na 5. sezonie. Oznacza, że 1 kwietnia 2020 roku zostanie wyemitowany finał serialu. Skąd taka decyzja? Choć oglądalność nadal jest przyzwoita, znacząco spadła w stosunku do pierwszych sezonów, więc to miało znaczenie. Większe jednak ma ciągle rosnące koszty realizacji, które w stosunku do spadającej wyników oglądalności sprawiały, że serial przestał być opłacalny.

Dziennikarze informują, że chociaż twórcy realizując 5. sezon nie zdawali sobie sprawy, że będzie on ostatni, na wszelki wypadek ostatni odcinek został skonstruowany w taki sposób, by zamknąć historię.

John McNamara, showrunner serialu, tłumaczy, że dowiedzieli się o decyzji w trakcie prac na planie 5. sezonu. Wówczas próbowali znaleźć nowy dom w innej platformie, ale poszukiwania zakończyły się niepowodzeniem.