Paramount dało zielone światło na budżet Mission: Impossible – Dead Reckoning w wysokości 400 milionów dolarów tylko po to, by film zarobił jedynie nieco ponad 571 milionów dolarów w kinach. Przy takich wydatkach, to nie są duże przychody. Być może dlatego Warner Bros. nie chce powtórzyć tego samego błędu.

Nowy film sci-fi Toma Cruise’a w tarapatach?

Matt Belloni z Puck donosi, że Tom Cruise naciskał, by jego nowy film Deeper miał budżet w wysokości 275 milionów dolarów. To więcej niż więcej donosił portal Deadline o 75 milionów dolarów. Ponoć początkowo Warner Bros. nie dało żadnych sygnałów, że zaczyna mieć wątpliwości. Szczególnie, że już zainwestowało sporo pieniędzy w projekt. Jednak nagle ich nastawienie miało się zmienić i zatrzymano budżet na 230 milionów dolarów. Według źródeł Belloniego studio dało jasno do zrozumienia, że nie zamierza już zwiększać tej kwoty.

Ta nagła zmiana sprawia, że Tom Cruise musi znaleźć brakujące pieniądze przed rozpoczęciem zdjęć tego lata. Ponoć projekt może przejąć Universal, a sam gwiazdor desperacko chce, by prace odbyły się zgodnie z planem, ponieważ przygotowuje się do nich już od kilku miesięcy.

Deeper to ryzyko?

Taka decyzja Warner Bros. nie powinna dziwić. Nie jest łatwo filmowi zarobić tyle, by zwrócił się ogromny budżet. Takie ryzyko zwykle jest podejmowane w momencie, gdy mówimy o dużych franczyzach, które mają już zbudowaną bazę wiernych fanów, a nawet wtedy sukces nie jest murowany. Jeśli chodzi o Deeper, mówimy tu o oryginalnej historii, którą trzeba dopiero sprzedać widzom. Mimo to, ponoć Universal wstępnie jest gotowy podjąć ryzyko.

Przypominamy, że Deeper to thriller sci-fi z wątkami nadprzyrodzonymi. Fabuła skupi się na zhańbionym astronaucie, który wyrusza na misję głębinową w celu zbadania niedawno odkrytego rowu oceanicznego. Tam spotka tajemniczą i niebezpieczną siłę. W role główne wcielą się Tom Cruise i Ana de Armas.

