Pierwszy kinowy film Pokémon jest teraz dostępny legalnie i za darmo - z polskim dubbingiem!

Animacja w reżyserii Kunihiko Yuyamy była pierwszą kinową premierą we franczyzie Pokémonów. To więc historyczny tytuł dla fanów serii. Produkcja zadebiutowała w Japonii 18 lipca 1998 roku, więc także z perspektywy czasu mówimy tu o klasyku. Co ciekawe, choć film ma zaledwie 16% pozytywnych opinii krytyków w serwisie Rotten Tomatoes, co daje mu status Zgniłego, to widzowie ocenili go wiele wyżej, bo na 76%. Warto więc przekonać się samemu, po czyjej stronie stanęlibyście w tym przypadku.

Pokémon: Film pierwszy - w całości i legalnie

Link do filmu znajdziecie poniżej. Fabuła opowiada o Ashu, który wraz z przyjaciółmi próbuje uratować świat przed potężnym pokemonem Mewtwo, będącym wynikiem nieudanego eksperymentu naukowego. Akcja rozgrywa się w pierwszym sezonie Pokémon: Indigo League. Według danych Box Office Mojo produkcja zarobiła 163 miliony dolarów w kinach przy budżecie wynoszącym zaledwie 5 milionów dolarów, co jest dużym sukcesem.

Dajcie znać, czy znaliście produkcję wcześniej, a jeśli tak, jak Wam się podoba. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii!

