Koniec BellaTofifest 2025. Intrygujące kino nagrodzone



Nagrodę główną otrzymał węgierski film Lesson Learned, który opowiada przerażającą historię o dziecku w opresyjnym systemie edukacji tego kraju. Sam reżyser Bálint Szimler był obecny na festiwalu i będziecie mogli przeczytać z nim wywiad, ale na gali zamknięcia już nie mógł być.

BellaTofifest 2025 – nagrody

Tak uzasadnili wybór członkowie jury Tomasz Wasilewski i Anna Maliszewska:

Nagrodę główną otrzymuje odważny, bolesny, a jednocześnie pełen humoru film, w którym szkoła jest przerażającym mikrokosmosem opresji i manipulacji. Precyzyjnie stworzona alegoria przemocowego systemu społecznego i politycznego, który niszczy i dehumanizuje. Zachwyciła nas oryginalna forma, precyzyjne opowiadanie i doskonałe kreacje aktorskie. Tragikomiczny ton sprawia, że opowieść o tym, jak łatwo zniszczyć człowieka, staje się jeszcze bardziej bolesna.

Jury zdecydowało się przyznać również trzy wyróżnienia:

dla Myriem Akheddough, odtwórczyni głównej roli w filmie Wierzymy Ci w reż. Charlotte Devillers i Arnauda Dufeysa

dla filmu Manas w reż. Marianny Brennand

dla Christy w reż. Brendana Canty’ego.

Natomiast w konkursie From Poland wyróżniono Pod szarym niebem w reż. Mary Tamkovic. Złote Anioły za niepokorność twórczą powędrowały do rąk Mirosława Baki i Kazika Staszewskiego.

Tak skomentował zdobycie nagrody Mirosław Baka:

W szkole teatralnej uczono nas tego, że aktorstwo wymaga pokory. Ja wszystko to wziąłem sobie do serca, ale jak widać, nie dość skutecznie, bo dostaję dziś nagrodę za niepokorność. W tym roku mija dokładnie 40 lat od mojego debiutu filmowego. Po tych 40 latach z całą pewnością mogę stwierdzić, że zarówno w życiu, jak i w aktorstwie – czasami z pokorą, czasami niepokornie – najważniejsze jest, żeby chodzić swoją własną drogą i gdzieś tam pod koniec tej drogi usiąść sobie w fotelu i zamruczeć pod nosem… I did it my way.



A tak wypowiedział się Kazik Staszewski:

Chciałbym bardzo podziękować za tę wspaniałą nagrodę. Miałem tu niecałe dwie godziny temu spotkanie z festiwalową publicznością. Zadano mi pytanie – od kiedy to ja przyjmuję nagrody? Przestałem już być takim nieprzyjmującym nagrody. Zapytano mnie także o to, jak to jest być artystą niepokornym. I trochę zgłupiałem. Otóż trzeba znaleźć jakiś złoty środek. Nie może być tylko niepokorność i pokorność. Musi być trochę tego, trochę tego.



Nagrodę Prezydenta Miasta Torunia FLISAKA dla utalentowanych twórców związanych z regionem otrzymała Katarzyna Warnke. Tak aktorka skomentowała to wydarzenie na scenie:

Pewnie widać, że jestem bardzo wzruszona. Pochodzę z polskiej prowincji – z Grudziądza. Do Torunia przyjeżdżało się jak do wielkiego miasta. Chciałabym wspomnieć o ludziach, którzy przyczynili się do mojego rozwoju w Grudziądzu: pani Barbarze Polak, profesorowi Czarskiemu, profesor Chmielewskiej, Jerzemu Leszczyńskiemu, profesor Poprzęckiej, Krzysztofowi Globiszowi, Jerzemu Treli. Chciałabym powiedzieć, że dzisiejsza młodzież bardzo potrzebuje naszej uwagi. Nie znikajmy w telefonach i nie pozwalajmy znikać im w telefonach. Dostrzegajmy ich potencjał, zainteresowania. Prowadźmy ich tam, gdzie mogą się czegoś dowiedzieć. Atencja jest dla mnie synonimem miłości – i to jest właśnie najpiękniejsze, co możemy im dać.



Nagrodę Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri dla aktorki otrzymała Agnieszka Dulęba-Kasza. Tak skomentowała nagrodę podczas gali zamknięcia:

Szanowni państwo, nie mogłabym sobie wymarzyć lepszej daty, żeby odebrać tak ważną nagrodę. 4 i 7 to moje ulubione cyfry. Dziś jest 4 lipca, a ja mam urodziny – 47! Bardzo dziękuję! Muszę powiedzieć, że moje życie zaczęło się w magiczny sposób zmieniać, odkąd zrobiliśmy film Sezony w Toruniu.



Po raz pierwszy wręczona została Nagroda im. Ryszarda Bugajskiego dla najlepszego reżysera polskiego filmu w konkursie From Poland. Nagrodę dostała Monika Majorek, reżyserka filmu Innego końca nie będzie. Tak ją skomentowała:

Bardzo serdecznie dziękuję. To dla mnie duży zaszczyt, żeby odebrać nagrodę imienia tak wspaniałego reżysera. Dziękuję także twórcom i organizatorom tego festiwalu za stworzenie miejsca, gdzie rozmowy z publicznością są naprawdę bardzo szczere, długie i pozostają w głowie przez cały dzień.