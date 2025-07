Co dzieje się z Barbie Ferreirą po odejściu z Euforii? Aktorka o swojej obecnej karierze

Fot. Materiały prasowe

Barbie Ferreira grała Kat Hernandez w Euforii, dopóki nie opuściła obsady w 2022 roku. Choć pojawiły się plotki, że doszło do kłótni między nią a twórcą Samem Levinsonem, to młoda aktorka wyjaśniła, że to była ich wspólna decyzja. Teraz gwiazda pojawiła się na niebieskim dywanie w Malcie przed niedzielną galą wręczenia Złotych Pszczół na Festiwalu Filmów Śródziemnomorskich. Podczas wydarzenia skomentowała przebieg swojej kariery po odejściu z popularnego serialu. Jest szczęśliwa.

Barbie Ferreira o swojej obecnej karierze

Czuję się szczęśliwa ze świadomością, że ludzie widzą, jak podejmuję ryzyko, biorę udział w filmach niezależnych i próbuję sił w teatrze, a także cieszę się, że podoba im się ten kierunek. Robię teraz rzeczy, które mnie spełniają – powiedziała Barbie Ferreira.

Odtwórczyni Kat Hernandez występuje teraz w broadwayowskim Cult of Love. Za to na ekranie można ją zobaczyć w House of Spoils. Ma już także zaplanowane dwa kolejne projekty: Mile End Kicks i Faces of Death. Aktorka stwierdziła, że instynkt każe pracować jej „ludźmi, którzy mają świeże pomysły i własny styl”. Dodała, że obecnie czuje się „wolna” w swojej karierze, ponieważ może pomagać w realizowaniu historii, które uważa spełniają ją twórczo.

Barbie Ferreira jest wdzięczna Euforii

Barbie Ferreira zdaje sobie jednak sprawę, że nie byłaby w tym miejscu, gdyby nie udział w Euforii. Powiedziała portalowi The Hollywood Reporter:

Wpłynęło to na wszystko. To była moja pierwsza praca i dzięki niej dowiedziała się wiele rzeczy na swój temat. Między innymi to, kim jestem jako aktorka i co chcę robić. To było dziwne i zabawne doświadczenie, które niespodziewanie urosło. Nagle miałam 22 lat i musiałam zadać sobie pytanie, co dalej. Nie miałam pojęcia, co robić. Ale był to przyspieszony kurs tego, jak ludzie oglądają twoją pracę i potem podchodzą do ciebie o niej porozmawiać. Teraz czuję się wolna, by robić to, co chcę, a także produkować rzeczy, które lubię. Nie miałabym pewnie na to czasu, gdybym nadal grała w serialu. Naprawdę wszystko się dobrze układa.

