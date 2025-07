Hit z 2024 roku od dziś w SkyShowtime. Zdobył dwa Oscary i zarobił ponad 700 milionów dolarów

fot. Universal Pictures

Reklama

Wicked to jeden z największych hitów 2024 roku. Film przyciągnął do kin tłumy i widzów i zarobił ponad 700 milionów dolarów. A warto dodać, że mało osób wróży taki sukces musicalom. Co więcej, produkcja zdobyła dziesięć nominacji do Oscara, również w kategorii Najlepszy film. Ostatecznie wróciła do domu z dwoma statuetkami za najlepszą scenografię i kostiumy.

A jeśli nie zdążyliście na seans do kina, to na pewno ucieszy Was fakt, że już od dziś tytuł jest dostępny w serwisie SkyShowtime! Warto go nadrobić, ponieważ już 21 listopada 2025 roku w kinach pojawi się sequel, zatytułowany Wicked: Na dobre, w którym zobaczymy finał losów Elfaby i Glindy. Można się domyśleć, że będzie to duże wydarzenie. A te osoby, które już widziały jedynkę na dużym ekranie, być może i tak chcą sobie odświeżyć pamięć albo ponownie przeżyć swoje ulubione momenty. Dajcie znać, w której grupie jesteście.

Wicked: Na dobre - pierwsze zdjęcia

Reżyserem jest Jon M. Chu. Pierwsza część Wicked osiągnęła duży sukces w międzynarodowym box office. Film stał się najbardziej dochodową adaptacją musicalu z Broadwayu, przebijając chociażby Grease. Nie tylko był sukcesem komercyjnym, ale również artystycznym, zbierając świetne recenzje wśród widzów i krytyków. W sequelu powrócą Cynthia Erivo jako Elfaba oraz Ariana Grande jako Glinda. Z kontynuacji dowiemy się, w jaki sposób zakończyły się ich losy.

Pierwsze zdjęcia z planu: