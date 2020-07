Malcolm & Marie - twórca Euforii nakręcił film w czasie pandemii

fot. HBO

Podczas gdy wiele produkcji do niedawna było wstrzymanych w związku z pandemią koronawirusa, Sam Levinson, twórca serialu Euforia nakręcił w tym czasie swój film Malcolm & Marie. W produkcji zagrali gwiazda wspomnianego serialu Zendaya oraz John David Washington, którego niedługo (?) zobaczymy w widowisku Tenet Christophera Nolana. Zdjęcia do projektu odbyły się w dniach 17 czerwca - 2 lipca w Caterpillar House, przyjaznym dla środowiska szklanym cudzie architektury w Carmel w Kalifornii z zachowaniem wszelkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.

Warner Bros

Projekt podobno swoim tonem przypomina Historię małżeńską Netflixa. Levinson napisał scenariusz do projektu w sześć dni po tym jak Zendaya zadzwoniła do niego z prośbą o to, czy mógłby napisać i wyreżyserować projekt w czasie kwarantanny. Wszystko to było wynikiem zatrzymania prac na planie 2. sezonu Euforii.