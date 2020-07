Tenet - jak wyglądały kulisy przesunięcia premiery filmu?

fot. Warner Bros.

Jak wiadomo Tenet, czyli nowy film Christophera Nolana, to jeden z najbardziej oczekiwanych projektów tego roku. Jednak jego data premiery została już dwa razy przesunięta. Obecnie Warner Bros planuje wprowadzić film do kin 12 sierpnia. W sieci pojawił się raport The Hollywood Reporter, które na podstawie swoich źródeł twierdziło, że w czerwcu Warner Bros spotkało się na wideorozmowie z Nolanem i przedstawiło plan przesunięcia premiery widowiska nawet o kilka miesięcy. Ostatecznie po negocjacjach reżyser zgodził się na przełożenie o dwa tygodnie, na 31 lipca, a następnie na 12 sierpnia. Twórca chciał bowiem, aby jego film był pierwszym, dużym projektem, który pomoże właścicielom kin w przyciągnięciu widzów po okresie pandemii. Jednak jak się okazuje wcale mogło tak nie być. Portal Slashfilm twierdzi na podstawie swoich źródeł, że raport The Hollywood Reporter w tej sprawie jest niedokładny, a sam Nolan nie miał ostatniego słowa, jeśli chodzi o decyzje o zmianie premiery produkcji.

Tenet

W filmie główny bohater znany jako Protagonist uzbrojony tylko w jedno, tytułowe słowo, wyrusza z misją zapobiegnięcia III Wojny Światowej przez środowisko międzynarodowego szpiegostwa. Ma on za zadanie dokonać inwersji, czyli zmiany kierunku czasu. W obsadzie znajdują się między innymi John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Michael Caine, Aaron Taylor-Johnson, Himesh Patel, Clemence Poesy i Kenneth Branagh.